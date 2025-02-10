В блейзере и джинсах-кльош: Меган Маркл сходила с Гарри на баскетбол

Принц Гарри и Меган Маркл провели активный вечер воскресенья на Invictus Games в Ванкувере.

"Игры непокоренных" - это детище принца Гарри, которое он основал в 2014 года для военных ветеранов, раненых или ставших инвалидами на службе, аналогичные параолимпийским играм. Проводятся "Игры" в разных странах мира и Гарри всегда их посещает (последние пять лет вместе с женой Меган).

Вчера супруги побывали на матче по баскетболу на колясках между сборными США и Нигерии в конференц-центре Ванкувера.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган была в удлиненном блейзере от Doen серого цвета под который надела синий свитер La Ligne NYC, джинсы-кльош Veronica Beard, обула замшевые ботильйоны Stuart Weitzman. Образ свой Меган дополнила браслетом и часами Сartier, лаконичными серьгами, макияжем в натуральных оттенках, а волосы собрала в низкий хвост.

Принц Гарри был в серых джинсах, джемпере и пиджаке. Они, как обычно, шли, держась за руки. А в первый день "Игр" во время церемонии открытия Меган на публике поцеловала своего принца.

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

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