В блейзере и джинсах: стильная Меган Маркл с мужем Гарри сходила в ресторан

Кроме официально заявленного мероприятия – конференции South by Southwest, где Меган была участником дискуссии, герцог и герцогиня Сассекские совершили несколько визитов о которых не афишировалось публично.

После конференции супруги посетили ресторан La Barbecue. Директор заведения рассказала журналу People, что визит был запланирован Меган, но приехала она вместе с мужем принцем Гарри. По прибытию в ресторан пара осмотрелась вокруг и присев за столик, сделала заказ.

Известно, что Меган и Гарри заказали грудинку и сосиски, а еще они были невероятно милы, общались и фотографировались с персоналом и другими посетителями, так как ресторан оставался открытым для публики.

После того, как Сассекские уехали, директор заведения получила сообщение от представителей Меган в котором говорилось, что это было лучшее барбекю, которое они когда-либо пробовали.

На этот раз Меган появилась на публике в блейзере цвета слоновой кости от Hmerrick, в джинсовой рубашке от Aritzia и джинсах-скинни, а на рубашке у герцогини висели солнцезащитные очки тоже от Hmerrick. Волосы Меган распустила, надела тонкое колье на шею и лаконичные серьги. А макияж сделала в натуральных оттенках.

Напомним, также во время визита в Техас принц Гарри и Меган Маркл тайно посетили Увальде, чтобы встретиться с семьей Ирмы Гарсиа, учительницы, погибшей в результате стрельбы в школе в 2022 году.

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