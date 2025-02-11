В блейзере и классических брюках: королева София на мероприятии во дворце

Ее Величество провела встречу с членами Фонда "Heroes De Cuatro Patas" во Дворце Сарсуэла в Мадриде.

София появилась на мероприятии в молочной полосатой блузке, клетчатом блейзере и черных классических брюках со стрелками и обута в замшевые ботильйоны на каблуках.

Королева София / Фото: Getty Images

У королевы была фирменная прическа, макияж на лице, она сделала французский маникюр и надела множество золотых украшений на шею, кольца и браслеты, а также серьги. Королева София обожает украшения и всегда носит много всего.

В прошлый раз мы показывали, как София в вечернем платье с золотой вышивкой сходила в оперу.

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