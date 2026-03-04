В блейзере и кожаных ботильйонах: герцогиня Эдинбургская посетила общественный центр

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Ее Высочество посетила вчера общественный центр Bloomfield Walkways в Белфасте, где посмотрела выступление артистов из театра Trinity Arts Theater.

Для нового публичного выхода Софи выбрала удлиненный темный блейзер, к которому подобрала кофту цвета бургунди и длинную шерстяную юбку в тон с бахромой на подоле. Обута Софи была в кожаные ботильйоны с острыми носами на каблуках.

Ее образ дополняло любимое золотое кольцо Africa от Giulia Barela Jewelry и еще несколько колец на пальцах, массивное ожерелье на шее и серьги-висюльки. А вот макияж герцогини Эдинбургской был достаточно лаконичным, как и прическа.

В прошлый свой светский выход герцогиня Софи демонстрировала образ в игривом гороховом платье, когда появилась на приеме в Виндзорском замке в феврале.