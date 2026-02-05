ТСН в социальных сетях

Дата публикации
В блейзере и красном джемпере: стильная королева Летиция появилась на деловой встрече

Король Филипп VI и королева Летиция провели встречу с попечительским советом Королевских коллекций в Музее Королевской галереи в Мадриде.

Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

В этот раз Ее Величество продемонстрировала на публике более яркий образ. На ней был блейзер Roberto Verino в клетку «принц Уэльский» серого цвета с красными деталями, под который Летиция надела красный трикотажный джемпер. Нижняя часть образа состояла из черных классических брюк, слегка расклешенных у низа и с высокой талией. Это стиль, который она часто выбирает для подобных мероприятий, и он всегда выглядит великолепно. Обута королевы была в черные блестящие кожаные лоферы.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

В завершение образа Летиция добавила пару простых, крошечных бриллиантовых сережек и цепочку из белого золота с круглым бриллиантом весом 0,20 карата от PDPAOLA. Также Летиция сделала макияж в теплых оттенках и распустила свои густые длинные волосы.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI предпочел надеть серый костюм в полоску и такую же полосатую светлую рубашку, а ярким акцентом в образе монарха стал красный галстук с принтом. Их образы с Летицией часто синхронизированы и идеально сочетаются.

Днем ранее королева Летиция посещала другое важное мероприятие на котором появилась в трикотажном черном платье от COS с поясом на талии и высоких сапогах из кожи.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

