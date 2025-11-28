- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 153
- Время на прочтение
- 1 мин
В блейзере и синих джинсах: княгиня Шарлин сходила на представление
Княгиня Шарлин посетила 28-е ежегодное представление «Рождество Фрэнки» в Аудитории Ренье III.
Это мероприятие проходит под высоким покровительством Его Светлости князя Альбера II. Монегасская ассоциация Les Enfants de Frankie («Дети Фрэнки»), основанная в 1997 году г-жой Франсьен Жироди, ежедневно оказывает поддержку и поддержку больным, детям с ограниченными возможностями и детям из неблагополучных семей в Монако и регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег (PACA).
Каждый год «Рождество Фрэнки» дарит незабываемые впечатления сотням детей благодаря двум выдающимся выступлениям юных артистов, которые сами больны.
В этом году княгиня Шарлин наслаждалась энергичным и трогательным представлением, а после его окончания вышла на сцену, чтобы поздравить детей и воздать должное великолепному зрелищу, которое стало возможным благодаря самоотверженности волонтеров ассоциации.
На мероприятие Шарлин приехала в льняном блейзере Ralph Lauren, под который надела молочную рубашку, широких синих джинсах со стрелками и обута в песочные замшевые туфли-лодочки на каблуках, и в руках держала маленькую кожаную сумку от Fendi. Также Шарлин сделала легкий макияж, надела жемчужные серьги-гвоздики и свое помолвочное кольцо с бриллиантом.