В блейзере и синих джинсах: княгиня Шарлин сходила на представление

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Это мероприятие проходит под высоким покровительством Его Светлости князя Альбера II. Монегасская ассоциация Les Enfants de Frankie («Дети Фрэнки»), основанная в 1997 году г-жой Франсьен Жироди, ежедневно оказывает поддержку и поддержку больным, детям с ограниченными возможностями и детям из неблагополучных семей в Монако и регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег (PACA).

Каждый год «Рождество Фрэнки» дарит незабываемые впечатления сотням детей благодаря двум выдающимся выступлениям юных артистов, которые сами больны.

В этом году княгиня Шарлин наслаждалась энергичным и трогательным представлением, а после его окончания вышла на сцену, чтобы поздравить детей и воздать должное великолепному зрелищу, которое стало возможным благодаря самоотверженности волонтеров ассоциации.

На мероприятие Шарлин приехала в льняном блейзере Ralph Lauren, под который надела молочную рубашку, широких синих джинсах со стрелками и обута в песочные замшевые туфли-лодочки на каблуках, и в руках держала маленькую кожаную сумку от Fendi. Также Шарлин сделала легкий макияж, надела жемчужные серьги-гвоздики и свое помолвочное кольцо с бриллиантом.