В блейзере и со стильной прической: княгиня Шарлин на фэшн-шоу в Париже

Княгиня Монако Шарлин выбрала для своего выхода лук от бренда Akris.

Княгиня Шарлин посетила модный показ коллекции весна-лето 2023 бренда Akris, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-шоу она появилась в стильном темно-синем образе от Akris, состоявшего из блейзера и прямых брюк со стрелками. Наряд княгиня дополнила замшевыми туфлями с круглыми носками. В руке она держала черный клатч с плетением и кисточкой.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Шарлин сделала стильную укладку и макияж с персиковыми тенями и помадой персикового оттенка. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Напомним, супруга князя Монако Альбера II посетила открытие нового бутика Zegg & Cerlati Panerai в Монте-Карло. Она предстала в темно-синей прозрачной блузке от итальянского дизайнера мужской одежды Брунелло Кучинелли. Полосатую блузку Sheer Silk Monili стоимостью 3594 фунтов стерлингов Шарлин сочетала с широкими брюками также от Brunello Cucinelli.

Читайте также: