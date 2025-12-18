В блейзере и твидовых брюках: стильная королева Летиция появилась на рабочем мероприятии

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

В качестве почетного президента организации NAOS Strategy, которая пропагандирует здоровые привычки и коллективное благополучие, королева Летиция председательствовала на съезде, где вручали награды за реализацию стратегии организации.

В этот раз королева облачилась в черный удлиненный блейзер, под который надела черный джемпер от Falconeri и твидовые брюки темно-зеленого цвета с поясом от Maje и дополнила лук кожаными туфлями на квадратных устойчивых каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Образ Летиция дополнила любимыми серьгами-пусетами из белого золота Gold & Roses и кольцом Coreterno.

Реклама

Вчера, напомним, королева присутствовала на 20-летии фонда «FundéuRAE» в Королевской испанской академии. Для выхода на публику Летиция выбрала серое платье на запах и с драпировкой на груди от бренда Cortana, которое идеально подчеркивало ее фигуру с помощью широкого пояса на талии и высокие сапоги из замши.

Королева Летиция / © Getty Images

Ранее королевская семья Испании показала свою рождественскую открытку.