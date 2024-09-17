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В блейзере и юбке-плиссе: как принцесса Диана в этот день посещала Красный Крест

В блейзере и юбке-плиссе: как принцесса Диана в этот день посещала Красный Крест

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская была покровительницей организации.

17 сентября 1992 года принцесса Диана совершила визит в Красный Крест в Лондоне. Как покровительница организации, она посетила Национальную штаб-квартиру, чтобы увидеть персонал, который недавно побывал в бывшей Югославии.

В тот день принцесса появилась на публике в удлиненном темно-синем блейзере в полоску на белом воротнике и манжетах и белой юбке-плиссе. Под мышкой у нее был синий замшевый клатч-конверт, маникюр в светлом оттенке, волосы уложены, а в макияже принцесса сделала акцент на глаза и совсем немного подчеркнула губы розовым блеском.

Принцесса Диана / © Associated Press
Принцесса Диана / Фото: Associated Press

А двенадцатью годами ранее и тоже в этот день в 1980 году леди Диана Спенсер работала в детском саду Young England в Пимлико. Это была первая работа юной леди Дианы, она была помощницей воспитательницы и очень любила детей. Как раз в тот период у нее начался роман с наследником британского престола принцем Чарльзом.

Принцесса Диана во время работы в детском саду, сентябрь 1980 года / © Getty Images
Принцесса Диана во время работы в детском саду, сентябрь 1980 года / Фото: Getty Images

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