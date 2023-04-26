В блейзере красивого оттенка и с отросшим маникюром: новый выход кронпринцессы Виктории

Там отмечали День детского мозга. Ее Высочество приехала в голубом блейзере от ANDIATA, под которым была синяя блузка, и прямых брюках. Обута Виктория была в замшевые синие ботильоны на каблуках от afKlingberg, на плече у нее висела сумка от Maison Valentino.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Кронпринцесса выглядела стильно, дополнив свой образ стальными серьгами от бренда Edblad, на шее у нее красовалась тонкая цепочка с подвеской в виде подковы от Luc of Sweden, на запястье были браслеты на тонких цепочках, а на пальце сверкало два кольца.

Макияж Виктория сделала максимально естественным, а блейзер, вероятно, подбирала под цвет лака на ногтях. Хотя маникюр Ее Высочества уже заметно отрос.

Маникюр принцессы Виктории / Фото: Getty Images

Напомним, уже точно известно, что кронпринцесса Виктория и ее отец король Карл Густав будут представлять Швецию на коронации короля Чарльза III 6 мая.

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