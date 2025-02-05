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В блейзере от дизайнера с украинскими корнями: принцесса Кейт продемонстрировала новый лук

В блейзере от дизайнера с украинскими корнями: принцесса Кейт продемонстрировала новый лук

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт посетила вчера Национальную портретную галерею в Лондоне, чтобы представить новый проект.

Кэтрин приехала в Национальную портретную галерею (NPG), чтобы запустить интерактивный маршрут, направленный на помощь детям младше пяти лет в развитии социальных и эмоциональных навыков.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press
Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Мы рассказывали подробнее о ее визите вчера. На мероприятие принцесса приехала в коричневом шерстяном блейзере от Petar Petrov - австрийский бренд был основан в 2009 году дизайнером, родившимся в Украине - Петаром Петровым. К нему Кейт подобрала черные брюки-клеш в полоску с высокой талией от Max Mara и туфли-лодочки из кожи Russell & Bromley. В ушах у принцессы Уэльской были серьги-полукольца от ее любимого бренда Sezane, а на запястье золотой браслет.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press
Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Королевский визит является частью постепенного возвращения принцессы к работе, в рамках которой в этом году она уже выполнила ряд королевских мероприятия, включая сольную поездку в Уэльс на прошлой неделе.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images
Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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