В блейзере от дизайнера с украинскими корнями: принцесса Кейт продемонстрировала новый лук

Принцесса Уэльская Кейт посетила вчера Национальную портретную галерею в Лондоне, чтобы представить новый проект.
Кэтрин приехала в Национальную портретную галерею (NPG), чтобы запустить интерактивный маршрут, направленный на помощь детям младше пяти лет в развитии социальных и эмоциональных навыков.
Мы рассказывали подробнее о ее визите вчера. На мероприятие принцесса приехала в коричневом шерстяном блейзере от Petar Petrov - австрийский бренд был основан в 2009 году дизайнером, родившимся в Украине - Петаром Петровым. К нему Кейт подобрала черные брюки-клеш в полоску с высокой талией от Max Mara и туфли-лодочки из кожи Russell & Bromley. В ушах у принцессы Уэльской были серьги-полукольца от ее любимого бренда Sezane, а на запястье золотой браслет.
Королевский визит является частью постепенного возвращения принцессы к работе, в рамках которой в этом году она уже выполнила ряд королевских мероприятия, включая сольную поездку в Уэльс на прошлой неделе.
Читайте также:
- Вдохновляется невесткой короля: похожие образы Иванки Трамп и принцессы Кейт
- Она сияла: принцесса Кейт в кремовом пальто и черных лодочках посетила еще одно мероприятие
- Жемчужное ожерелье Кейт: чем особенно украшение, которое принцесса Уэльская надела на памятное мероприятие