В блейзере от Zara и синих джинсах: инфанта София посетила центр для собак

Инфанта София / © Getty Images

Реклама

София, приехавшая в Испанию из Лиссабона, где она учится в колледже Forward College, посетила Боадилья-дель-Монте, чтобы осмотреть Центр разведения и обучения собак-поводырей фонда ONCE, который занимается разведением и обучением собак-поводырей для слепых или слабовидящих людей, способствуя повышению их самостоятельности и безопасности в путешествиях.

Для выхода в свет инфанта София выбрала удобный наряд, идеально подходящий для такого мероприятия. Ее лук состоял из блейзера от Zara из серой шерсти в елочку, черного свитера под низом с круглым вырезом и синих джинсов-клеш с рваным краем, а обута была в черные ботильйоны на низком широком каблуке. Никаких украшений девушка надевать не стала, лишь сделала легкий дневной макияж и распустила длинные волосы.

Инфанта София / © Getty Images

Тем временем родители Софии — король и королева Испании – вчера посетили заупокойную мессу в память о 45 людях, погибших в железнодорожной катастрофе в Адамузе, организованной епархией города Уэльвы.

Реклама