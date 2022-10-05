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В блейзере с пайетками и черных брюках: княгиня Шарлин посетила показ Louis Vuitton

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В блейзере с пайетками и черных брюках: княгиня Шарлин посетила показ Louis Vuitton

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Княгиня Монако находится в Париже, где уже успела посетить несколько показов в рамках Недели моды.

Вчера Шарлин была замечена на показе Louis Vuitton прет-а-порте весна/лето 2023. Княгиня Монако была сфотографирована одна. Стоит отметить, что последние выходы супруги князя Альбера II на публикую радуют. Шарлин выглядит довольно неплохо, несмотря на то, что долгое время находилась на лечении и кажется пребывала на грани депрессивного состояния.

Княгиня Шарлин / © Associated Press
Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

В этот день на ней была белая рубашка с драгоценным украшением на воротнике, клетчатый асимметричный блейзер, расшитый пайетками, черные брюки и остроносые ботильоны на каблуках.

У княгини был темный маникюр, а на запястье сверкал драгоценный браслет. Также она надела серьги геометрической формы с россыпью бриллиантов, а в макияже немного подчеркнула глаза и губы. Волосы Шарлин, выкрашенные в платиновый блонд, уложила.

Княгиня Шарлин / © Associated Press
Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press
Княгиня Шарлин / © Associated Press
Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Также на Неделе моды Ее Высочество посетила модный показ коллекции весна-лето 2023 бренда Akris, где появилась в стильном темно-синем образе от Akris, состоявшего из блейзера и прямых брюк со стрелками. Наряд княгиня дополнила замшевыми туфлями с круглыми носками. В руке она держала черный клатч с плетением и кисточкой.

Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
647
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