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В блузке с драпировкой и в яркой юбке: королева Максима побывала на выставке
Королева Нидерландов посетила новое рабочее мероприятие.
Ее Величество королева Максима посетила выставку «Над уровнем земли — 25 лет археологических находок» в Национальном музее древностей в Лейдене. На ней обсуждается широкий спектр археологических открытий периода 2000–2025 годов.
На встречу в Национальном музее древностей в Лейдене королева Максима приехала в блузке с драпировкой Maison Natan, которую сочетала с юбкой Lena Hoschek, туфлями из замши от Gianvito Rossi и дополнила свой образ широкополой шляпой, крупными золотыми серьгами, перстнем на пальце, несколькими золотыми браслетами, а также маникюром в бордовом оттенке. Королева также собрала волосы в низкий пучок и сделала выразительный макияж глаз.
На днях мы рассказывали об интересных брошах, которые любят носить члены королевских семей. И королева Нидерландов там занимает одно из первых мест. Она обожает носить разные крупные украшения, в том числе и броши.