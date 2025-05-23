В блузе с вырезом на декольте и яркой юбке: королева Мэри с мужем-королем посетила прием

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

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Король Фредерик X и королева Мэри принимали участие в гала-ужине по случаю BusinessEurope в Danish Industry Копенгагене.

Их Величества устроили прием во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Королева Мэри появилась на публике в черной блузе с V-образным вырезом на декольте и ярко-розовой юбке длины ниже колен с цветочным принтом, которую надела в сочетании с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.

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Мэри распустила волосы, сделала волнистую укладку и красивый дневной макияж, а у нее на шее было золотое ожерелье и серьги-висюльки в ушах завершали образ.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Король Фредерик X надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и галстук в мелкий принт.

В Instagram королевская чета поделилась снимками с самого ужина, где Мэри появилась уже в другом аутфите, надев синий брючный костюм и обув другие туфли-лодочки.