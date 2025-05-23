ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
672
Время на прочтение
1 мин

В блузе с вырезом на декольте и яркой юбке: королева Мэри с мужем-королем посетила прием

Король и королева Дании посетили новое мероприятие в Копенгагене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Король Фредерик X и королева Мэри принимали участие в гала-ужине по случаю BusinessEurope в Danish Industry Копенгагене.

Их Величества устроили прием во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Королева Мэри появилась на публике в черной блузе с V-образным вырезом на декольте и ярко-розовой юбке длины ниже колен с цветочным принтом, которую надела в сочетании с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.

Мэри распустила волосы, сделала волнистую укладку и красивый дневной макияж, а у нее на шее было золотое ожерелье и серьги-висюльки в ушах завершали образ.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Король Фредерик X надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и галстук в мелкий принт.

В Instagram королевская чета поделилась снимками с самого ужина, где Мэри появилась уже в другом аутфите, надев синий брючный костюм и обув другие туфли-лодочки.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie