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В блузе с вырезом на декольте и яркой юбке: королева Мэри с мужем-королем посетила прием
Король и королева Дании посетили новое мероприятие в Копенгагене.
Король Фредерик X и королева Мэри принимали участие в гала-ужине по случаю BusinessEurope в Danish Industry Копенгагене.
Их Величества устроили прием во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.
Королева Мэри появилась на публике в черной блузе с V-образным вырезом на декольте и ярко-розовой юбке длины ниже колен с цветочным принтом, которую надела в сочетании с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.
Мэри распустила волосы, сделала волнистую укладку и красивый дневной макияж, а у нее на шее было золотое ожерелье и серьги-висюльки в ушах завершали образ.
Король Фредерик X надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и галстук в мелкий принт.
В Instagram королевская чета поделилась снимками с самого ужина, где Мэри появилась уже в другом аутфите, надев синий брючный костюм и обув другие туфли-лодочки.