В блузке и широких брюках: стильная княгиня Шарлин сходила на выставку

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ее Светлость тщательно осмотрела подобранную экспозицию археологических, винтажных и современных изделий, демонстрирующую мастерство ювелиров.

На мероприятии Шарлин появилась в черной блузке с белым воротником, контрастной отделкой и прозрачными рукавами и жемчужными пуговицами от Edward Achour и черными брюками-клеш от этого же бренда. Лук Шарлин сочетала с черными остроносыми туфлями на каблуках и в руках держала маленький черный клатч с золотой фурнитурой.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Монако собрала волосы в прическу и сделала макияж в натуральных оттенках, а также светлым лаком покрыла ногти. Выглядела супруга князя Альбера II очень элегантно.

Напомним, в прошлый свой выход Шарлин появилась на публике в джинсах и стильном клетчатом жакете, когда посещала творческий конкурс на разработку дизайна футболки, в которой будет выступать сборная Монако по регби на Международном турнире в Дубае в конце ноября.