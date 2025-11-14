- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
В блузке и широких брюках: стильная княгиня Шарлин сходила на выставку
Княгиня Шарлин посетила Международную ювелирную выставку Joya в Монте-Карло.
Ее Светлость тщательно осмотрела подобранную экспозицию археологических, винтажных и современных изделий, демонстрирующую мастерство ювелиров.
На мероприятии Шарлин появилась в черной блузке с белым воротником, контрастной отделкой и прозрачными рукавами и жемчужными пуговицами от Edward Achour и черными брюками-клеш от этого же бренда. Лук Шарлин сочетала с черными остроносыми туфлями на каблуках и в руках держала маленький черный клатч с золотой фурнитурой.
Княгиня Монако собрала волосы в прическу и сделала макияж в натуральных оттенках, а также светлым лаком покрыла ногти. Выглядела супруга князя Альбера II очень элегантно.
Напомним, в прошлый свой выход Шарлин появилась на публике в джинсах и стильном клетчатом жакете, когда посещала творческий конкурс на разработку дизайна футболки, в которой будет выступать сборная Монако по регби на Международном турнире в Дубае в конце ноября.