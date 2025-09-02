- Дата публикации
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
В блузе и штанах-кюлотах: королева Максима вернулась к активной работе после летних каникул
Королева Нидерландов уже тоже вернулась к рабочим делам после завершения летних каникул и прекрасного отпуска, который семья провела в Греции.
Сегодня Ее Величество посетила отдел устойчивого строительства Нидерландской службы водоснабжения, дорожного движения и охраны окружающей среды в Амстелвене.
На королеве была оливковая блузка от ее любимого бренда Natan и молочно-белые брюки-кюлоты со стрелками от этой же марки. Максима дополнила аутфит замшевым прямоугольным клатчем и замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. У нее были распущены и немного растрепаны на ветру белокурые волосы, а в ушах крупные серьги.
Максима, как известно, любит носить разные большие украшения и часто дополняет ими свои образы для светских выходов.
А несколько дней назад королева со своей семьей посетила гонки Гран-при Нидерландов на трассе Зандворт. Там мы видели на королеве расслабленный летний лук.