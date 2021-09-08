В блузе и юбке-миди: нежный образ королевы Летиции на приеме во дворце

В блузе и юбке-миди: нежный образ королевы Летиции на приеме во дворце

Королева Летиция и король Филипп приняли участие в очередном официальном мероприятии.

Королевская чета принимала во дворце в Мадриде президента Чили Себастьяна Пиньера. 48-летняя королева-консорт пришла на эту встречу в белой блузке, на которой серебристыми пайетками были вышиты одуванчики и белой юбке-миди с флористическим принтом. Талию Ее Величество подчеркнула тонким серебристым поясом и обула белые кожаные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI с Себастьяном Пиньера / Getty Images

Нежный образ Летиция дополнила серьгами в виде пальмовых листьев и макияжем, а волосы собрала в высокий хвост. Ее супруг король Филипп VI был в синем полосатом костюме, белой рубашке и бордовом галстуке в цятку.

Королева Летиция / Getty Images

Днем ранее королева посещала церемонию вручения наград Retina Eco, где появилась в черном платье с глубоким вырезом на декольте и туфлях от Carolina Herrera. Заметно, что Летиция сильно похудела за время летних каникул.

Королева Летиция / Getty Images

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