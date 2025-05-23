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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В блузе с глубоким вырезом и брюках: княгиня Шарлин с мужем побывала на мероприятии во дворце

Князь Альбер II и княгиня Шарлин присутствовали на приеме по случаю 82-го Гран-при Формулы-1 в Монако, который состоялся вчера вечером в Почетном дворе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеская чета устроила элегантный вечер в Почетном дворе Княжеского дворца Монако в преддверии одного из самых популярных событий в календаре Формулы-1.

Шарлин была в элегантной темно-синей блузе и черных брюках, а также в черных туфлях-лодочках на каблуках. У княгини была красивая волнистая прическа, легкий макияж на лице и серьги-висюльки в ушах. Ее супруг Альбер тоже надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в принт. Они оба выглядела элегантно.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Недавно княжеская чета размышляла о своем браке в новом интервью, и Альбер II впервые прокомментировал отношения с Шарлин.

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