В блузе с глубоким вырезом и брюках: княгиня Шарлин с мужем побывала на мероприятии во дворце

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

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Княжеская чета устроила элегантный вечер в Почетном дворе Княжеского дворца Монако в преддверии одного из самых популярных событий в календаре Формулы-1.

Шарлин была в элегантной темно-синей блузе и черных брюках, а также в черных туфлях-лодочках на каблуках. У княгини была красивая волнистая прическа, легкий макияж на лице и серьги-висюльки в ушах. Ее супруг Альбер тоже надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в принт. Они оба выглядела элегантно.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Недавно княжеская чета размышляла о своем браке в новом интервью, и Альбер II впервые прокомментировал отношения с Шарлин.

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