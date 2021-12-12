В блузе с крупными пуговицами: рассматриваем новый аутфит королевы Летиции

Королева продемонстрировала, как можно разнообразить скучный черно-белый наряд, выбрав блузу оригинального фасона.
10 декабря король Испании Филипп и его супругу королева Летиция посетили мероприятие в честь 70-й годовщины с дня основания организации ASALE в Королевской испанской академии в Мадриде. Эта организация работает во имя единства, целостности и роста испанского языка, и была основана в Мексике в 1951 году.
Для своего выхода королева Летиция выбрала шелковую блузу молочного оттенка от бренда Maksu Fontana, которая была украшена крупными воланами и черными пуговицами. Сочетала блузу королева с черной юбкой ниже колен и туфлями-лодочками. Волосы королевы были собраны в хвост.
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