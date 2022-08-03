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В блузе с рукавами-колоколами и эспадрильях: графиня Уэссекская посетила Игры Содружества с семьей

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В блузе с рукавами-колоколами и эспадрильях: графиня Уэссекская посетила Игры Содружества с семьей

Графиня Уэссекская Софи / Фото: Getty Images

2 августа члены британской королевской семьи посетили Центре водных видов спорта Sandwell, где проходил пятый день Игр Содружества.

Граф и графиня Уэссекские и их дети - 18-летняя леди Луиза Виндзор и 14-летний Джеймс, виконт Северн - наблюдали за мужским заплывом в вольном стиле на 1500-метровой дистанции.

Графиня Уэссекская Софи с семьей / © Getty Images
Графиня Уэссекская Софи с семьей / Фото: Getty Images

Для спортивного мероприятия графиня Софи надела удобный и лаконичный наряд, в котором сочетала яркую блузу от бренда Soler с необычными рукавами-колоколами, а также белые прямые брюки, коричневые эспадрильи от Penelope Chilvers, сумку на длинном ремешке от Sophie Habsburg.

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images
Графиня Уэссекская Софи / Фото: Getty Images

Завершили образ Софи несколько лаконичных украшений: золотой кулон на цепочке, браслет из жемчуга и пара золотых серёг в ушах.

Также на этом мероприятии побывали герцогиня Кейт, принц Уильям и их семилетняя дочь Шарлотта. Для выхода в свет 40-летняя Кэтрин снова выбрала белый брючный костюм от Alexander McQueen.

Кейт и Уильям с дочерью Шарлоттой / © Getty Images
Кейт и Уильям с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

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