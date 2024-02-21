В блузе с вырезом "лодочка" и серых брюках: королева Максима на деловом мероприятии

Socialdebt — это финтех для взыскания социального долга, который помогает молодым людям с возникающими долгами как можно быстрее погасить их и ведет их к финансово стабильному будущему.

Королева Максима до того, как стать супругой короля Виллема-Александра работала в банковской системе и имеет высшее экономическое образование, поэтому курирует множество проектов, связанных с финансами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Сегодня на королеве была блузка бордового оттенка с вырезом "лодочка" от Natan Couture и серые шерстяные брюки-клеш со стрелками под которые она подобрала кожаные туфли Gianvito Rossi и клатч-конверт тоже от Natan Couture.

Королевский лук дополняли серьги Hemmerle, несколько золотых браслетов и часы на черном ремешке на запястье. А также Максима сделала светлый маникюр и дневной макияж в теплых оттенках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход, напомним, королева Максима появилась на публике в полностью сером аутфите. Тогда королева посещала мастерскую в Сассенхайме.

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