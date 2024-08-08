В блузке ананасового цвета: новый яркий выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер не отказывается от ярких оттенков в своих деловых образах.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне, на котором предстала в ярком аутфите.
К журналистам она вышла в блузке ананасового цвета под горло со сборками и длинными рукавами. Верх она скомбинировала с черным низом.
Неизменной остались ее прическа с локонами и макияж с дымчато-персиковыми тенями. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями, а на руке – любимый серебряный браслет.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер засветила свой отросший маникюр, который забыла обновить.
Читайте также:
- В красном платье и золотых украшениях: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге
- В изумрудном наряде и с серьгами-кольцами: новый выход пресс-секретаря Байдена
- Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в платье цвета пыльной розы и с V-образным декольте