В блузке бананового оттенка с V-образным вырезом: премьер-министр Латвии приехала в Париж

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибывала в Париж, чтобы принять участие во встрече европейских лидеров, на которой обсудили поддержку Украины.

У Елисейского дворца ее встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эвика Силиня и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Селиня выбрала для своего появления деловой аутфит с ярким акцентом. На ней была блузка бананового цвета с V-образным вырезом и таким же тканевым поясом с завязками. Верх политик скомбинировала с черной юбкой миди, черными капроновыми колготами и туфлями цвета металлик с черным мысом.

Эвика Силиня и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

В руке Эвика держала черный стеганный клатч. Она сделала объемную укладку с локонами и красивый макияж с ягодной помадой.

Эвика Силиня и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Макрон был одет в черное классическое пальто, черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, на Европейском саммите Эвика Силиня появилась в черной юбке-карандаше и красной блузке, у которой были епископские рукава и золотистый значок в зоне декольте.

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