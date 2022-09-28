В блузке без рукавов и юбке-карандаше: королева Летиция на светской церемонии

Королева Испании Летиция продемонстрировала идеальный аутфит на светской церемонии в Мадриде.
Ее Величество вчера присутствовала на закрытии XIV конкурса социальных проектов "Euros de tu Nómina", инициативы Сантандера по продвижению проектов, улучшающих общество.
Светский выход произошел после напряженной прошлой рабочей недели Летиции, когда она вместе с мужем королем Филиппом VI ездила в Лондон на государственные похороны королевы Елизаветы II, а потом в Нью-Йорк на заседание 77-й сессии Организации Объединенных Наций.
В этот день Летиция была одета в белую блузку без рукавов сочетая ее с небесно-голубой юбкой-карандаш от Hugo Boss с поясом, которую она носила раньше, синим блейзером и выбрала темно-синие туфли слингбэки на каблуках. В тон обуви и блейзеру был подобран и маленький клатч.
Волосы Летиция оставила распущенными, спрятав их за уши и надела серьги-висюльки. Макияж Ее Величества был классическим, она подчеркнула глаза и нанесла розовый блеск на губы.
Напомним, в Нью-Йорке королева Летиция появилась в ансамбле от Ralph Lauren, который состоял из плиссированной юбки миди и воздушной блузки кремового цвета и туфель коричневого цвета от Magritt.
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