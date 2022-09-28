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В блузке без рукавов и юбке-карандаше: королева Летиция на светской церемонии

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В блузке без рукавов и юбке-карандаше: королева Летиция на светской церемонии

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция продемонстрировала идеальный аутфит на светской церемонии в Мадриде.

Ее Величество вчера присутствовала на закрытии XIV конкурса социальных проектов "Euros de tu Nómina", инициативы Сантандера по продвижению проектов, улучшающих общество.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Светский выход произошел после напряженной прошлой рабочей недели Летиции, когда она вместе с мужем королем Филиппом VI ездила в Лондон на государственные похороны королевы Елизаветы II, а потом в Нью-Йорк на заседание 77-й сессии Организации Объединенных Наций.

В этот день Летиция была одета в белую блузку без рукавов сочетая ее с небесно-голубой юбкой-карандаш от Hugo Boss с поясом, которую она носила раньше, синим блейзером и выбрала темно-синие туфли слингбэки на каблуках. В тон обуви и блейзеру был подобран и маленький клатч.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Волосы Летиция оставила распущенными, спрятав их за уши и надела серьги-висюльки. Макияж Ее Величества был классическим, она подчеркнула глаза и нанесла розовый блеск на губы.

Напомним, в Нью-Йорке королева Летиция появилась в ансамбле от Ralph Lauren, который состоял из плиссированной юбки миди и воздушной блузки кремового цвета и туфель коричневого цвета от Magritt.

Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press
Королева Летиция и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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