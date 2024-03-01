В блузке цвета баклажан и серой юбке: стильная королева Мэри посетила мероприятие

День редких заболеваний — это международный день осведомленности о редких заболеваниях и инвалидности. В Дании его отмечают раз в четыре года большим событием. В этот раз оно прошло в бизнес-центре Industriens Hus в Копенгагене.

Королева надела в этот день блузку оттенка баклажан, серую юбку А-силуэта, дополнила образ высокими замшевыми сапогами Gianvito Rossi на каблуках и серым платком с бахромой, который набросила на плечи.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Королева распустила волосы и сделала укладку, надела серьги от Sophie Bille Brahe и браслет Анелло с жемчугом от Dulong Fine Jewelry. На пальце у Мэри сверкало кольцо также с жемчугом, а на груди была пришпилена миниатюрная золотая брошь.

Также особое внимание привлекал маникюр Мэри, выполненный в цвете индиго. Королева любит яркие оттенки, но такого мы на ней ранее никогда не видели.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Читайте также: