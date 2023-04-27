В блузке цвета хаки: Елена Зеленская вместе с Чарльзом и Камиллой приняли участие в торжественной церемонии

Первая леди Украины Елена Зеленская с королем Чарльзом III и королевой Камиллой приняли участие в церемонии провозглашения побратимства между библиотеками Украины и Великобритании. Мероприятие объединило Центральную библиотеку Ливерпуля и Одесскую научную библиотеку имени Михаила Грушевского.

Вчера король и королева побывали в Ливерпуле, где посетили Liverpool Arena, где зажгли сцену "Евровидения-2023", а также приехали в Центральную библиотеку Ливерпуля.

Король Чарльз и королева Камилла зажгли сцену "Евровидения 2023" / Фото: Associated Press

Жена президента Зеленского присоединилась к церемонии с помощью видеосвязи из Киева вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

Одесская научная библиотека имени Михаила Грушевского – одна из самых больших и старейших библиотек Одессы и юга Украины в целом. Точкой отсчета ее истории является 1875 год, когда при Одесском обществе взаимной помощи приказчиков-евреев была создана библиотека. Фонд библиотеки насчитывает более 1,5 млн экземпляров, из них 50 тыс. – издания на иностранных языках, 30 тыс. – редкие и ценные издания VIII-XIX вв.

Елена Зеленская и Александр Ткаченко / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская была одета в красивую блузку цвета хаки, в ушах у нее были золотые серьги интересной формы, она сделала красивую укладку и дневной макияж. В разговоре с королем Чарльзом и его женой Камиллой первая леди Украины поблагодарила Их Величества и Великобританию за поддержку Украины, в частности, в сфере культуры:

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"Я хочу сказать, как много это проявление солидарности значит для нас, для Украины. С начала войны мы потеряли более 300 библиотек. Библиотеки в Украине, как и люди, в опасности каждый день. Но в то же время они стали и чем-то большим: в особо сложные зимние дни, когда в результате обстрелов не было света и тепла, именно библиотеки становились настоящими гуманитарными и волонтерскими хабами, местом, где можно было быть вместе и чувствовать тепло в широком смысле этого слова. Мы защищаем нашу культуру, а она поддерживает нас", – сказала первая леди.

Королева Камилла и король Чарльз III в Центральной библиотеке Ливерпуля / Фото: Associated Press

Супруга Президента напомнила, что когда-то Одесскую библиотеку уже приходилось восстанавливать после разрушения. Во время Второй мировой войны большая часть заведения была уничтожена в результате нацистской бомбардировки. Теперь библиотека помогает украинцам выстоять в борьбе уже с другим нападающим.

Королева Камилла и король Чарльз III в Центральной библиотеке Ливерпуля / Фото: Associated Press

Украина сейчас борется именно за то, чтобы нигде в мире библиотеки не разрушались, книги не горели, люди не погибали. Чтобы войны остались только в исторических трудах, а каждый человек в мире мог спокойно читать и развиваться, без угрозы нападения и необходимости бороться за выживание", — подчеркнула Елена Зеленская.

Королева Камилла и король Чарльз III в Центральной библиотеке Ливерпуля / Фото: Associated Press

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