В блузке цвета хаки с галстуком-бантом: Елена Зеленская на встрече с главой Еврокомиссии

Первая леди поговорила с Урсулой фон дер Ляqен о преодолении сиротства в Украине.

Елена Зеленская встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляqен, которая находится в Украине с рабочим визитом. Они обсудили тему преодоления сиротства и внедрение семейных форм воспитания.

Фотографии c их встречb первая леди опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Елены Зеленской

"Одним из условий для вступления в ЕС для нас является отказ от детдомов. Их должно заменить семейное воспитание. Как и многие страны Центральной и Восточной Европы, Украина унаследовала систему крупных интернатных учреждений для детей и взрослых. Это пережиток советской системы. Практически все государства – наши соседи прошли этот путь при обретении членства в Европейском Союзе. Поэтому сегодня мы имеем примеры лучших практик, понимаем, какие шаги были успешными", – отметила Елена.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди добавила, что это двойной вызов для Украины, ведь переход от интернатной системы к семейным формам воспитания нужно осуществлять во время войны, которую развязала Россия.

"Мы должны спасать детей и от российских ракет, и от жизни в детдомах. Этим детям нужны мир, безопасность и семья. И не когда-то, а уже сейчас", — сказала она.

Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская появилась в блузке цвета хаки с галстуком-бантом и в черных прямых штанах. Аутфит она дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и золотыми серьгами-пусетами.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фон дер Ляйен была одета в пиджак цвета корицы, белую рубашку и черные брюки. К лацкану Урсула прикрепила флаги Европы и Украины, и круглый значок трезубца в "венке звезд ЕС".

Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в белой трикотажной водолазке и сером костюме встретилась со студентами-архитекторами.

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