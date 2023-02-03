В блузке цвета хаки с галстуком-бантом: Елена Зеленская на встрече с главой Еврокомиссии

Первая леди поговорила с Урсулой фон дер Ляqен о преодолении сиротства в Украине.
Елена Зеленская встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляqен, которая находится в Украине с рабочим визитом. Они обсудили тему преодоления сиротства и внедрение семейных форм воспитания.
Фотографии c их встречb первая леди опубликовала в Instagram.
"Одним из условий для вступления в ЕС для нас является отказ от детдомов. Их должно заменить семейное воспитание. Как и многие страны Центральной и Восточной Европы, Украина унаследовала систему крупных интернатных учреждений для детей и взрослых. Это пережиток советской системы. Практически все государства – наши соседи прошли этот путь при обретении членства в Европейском Союзе. Поэтому сегодня мы имеем примеры лучших практик, понимаем, какие шаги были успешными", – отметила Елена.
Первая леди добавила, что это двойной вызов для Украины, ведь переход от интернатной системы к семейным формам воспитания нужно осуществлять во время войны, которую развязала Россия.
"Мы должны спасать детей и от российских ракет, и от жизни в детдомах. Этим детям нужны мир, безопасность и семья. И не когда-то, а уже сейчас", — сказала она.
На встрече Зеленская появилась в блузке цвета хаки с галстуком-бантом и в черных прямых штанах. Аутфит она дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и золотыми серьгами-пусетами.
Фон дер Ляйен была одета в пиджак цвета корицы, белую рубашку и черные брюки. К лацкану Урсула прикрепила флаги Европы и Украины, и круглый значок трезубца в "венке звезд ЕС".
Напомним, Елена Зеленская в белой трикотажной водолазке и сером костюме встретилась со студентами-архитекторами.
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