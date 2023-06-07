В блузке цвета кэмел и с новым ожерельем: Елена Зеленская во время визита в Харьков

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Харьков приняла участие в круглом столе на тему "Состояние по внедрению семейных форм воспитания в Харьковской области", во время которого презентовали программу поддержки семейных форм воспитания.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"По всей стране переходим сейчас именно к семейным формам воспитания, чтобы каждый ребенок рос с родителями, а не в приюте. Наш постоянный партнер и эксперт в этом процессе – ЮНИСЕФ. Думаю, Харьковщина и здесь сохранит лидерство, инициативу и неравнодушие. Чужих детей не бывает в мирное время, тем более нет чужих детей во время войны", – отметила первая леди.

На мероприятии Зеленская предстала в лаконичном черном жакете и блузке цвета кэмел. Она сделала аккуратную прическу, макияж в естественных оттенках и дополнила аутфит новыми украшениями – прозрачным ожерельем с одним золотистым шариком и золотистыми серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете цвета индиго онлайн приняла участие в состоявшейся в Швеции конференции по вопросам защиты прав детей.

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