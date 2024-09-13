В блузке цвета марсала и брюках Victoria Beckham: герцогиня Софи сходила на церемонию

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила церемонию вручения премии Британского модного совета Burlington House в Лондоне, где она вручила особую награду.

Софи вручила дизайнеру Стивену Стоки-Дейли престижную премию имени королевы Елизаветы II, которая присуждается за инновации и работу, направленную на устойчивое развитие общества.

Герцогиня в этот вечер выглядела прекрасно в блузке цвета марсала от Frame и брюках клеш со стрелками от Victoria Beckham. Ее образ дополнили клатч Katherine от Jalda черного цвета с тиснением под крокодила и остроносые туфли Jimmy Choo гранатового цвета из лаковой кожи.

Софи собрала волосы в низкий хвост, надела серьги-подвески с камнями и сделала бледно-розовый маникюр. Осенний образ Софи получился очень стильным.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее герцогиня Эдинбургская произвела фурор лимонным платьем, которое сочетала с синей шляпой с вуалью и голубым пальто. Ее образ напоминал флаг Украины, а Софи, напомним, минувшим летом приезжала с визитом в Киев.

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