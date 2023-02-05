В блузке Fendi и юбке Dior: стильный лук королевы Рании из поездки в США

Королева Рания находится с официальным визитом в США, где сопровождает своего супруга короля Абдаллу II. Вместе с королевской четой также путешествуют старшие дети – кронпринц Хусейн и принцесса Иман.

На днях королевская семья встречается с членами сенатского комитета по международным отношениям на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Королева Рания / Фото: Associated Press

52-летняя Рания выглядела, как всегда, роскошно. Она надела рубашку из крепдешина от Fendi, которую сочетала с юбкой от Dior из коллекции осень-зима 2016 и дополнила свой деловой лук золотой сумкой Miss Dior. Укладка и макияж Ее Величества были классическими, а в ушах были серьги-висюльки.

На встрече также присутствовал и принц Хусейн. Будущий король Иордании часто сопровождает своих родителей на подобных мероприятиях. Во время этой поездки, напомним, королева Рания также встречалась с первой леди США Джилл Байден, а также посетила ежегодное мероприятие "Национальный молитвенный завтрак", которое проводится в американской столице в первый четверг февраля. На мероприятии Рания выступила пронзительной с речью, в которой подчеркнула важность молитвы. Сопровождала ее тогда старшая дочь принцесса Иман.

Королева Рания / Фото: Associated Press

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