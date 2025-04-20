В блузке и брюках: элегантная королева Мэри сходила с мужем на праздничную мессу

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Реклама

Король Фредерик X и королева Мэри присутствовали на мессе в церкви Холмена, что в самом центре Копенгагена.

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри облачилась в этот день в цветочную блузку и красные брюки, а сверху набросила длинное пальто, обута королева была в рыжие замшевые остроносые сапоги на каблуках. Ее Величество распустила длинные волосы и сделала макияж.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Ее муж король Фредерик X был в темно-синем костюме, рубашке и бронзовом галстуке. Пару запечатлели на выходе из церкви уже после службы.

Реклама

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Напомним, завтра у королевской четы еще один праздник — 18-й день рождения отпразднует их старшая дочь — принцесса Изабелла. По этому поводу мы уже собрали для вас интересные факты о девушке.

Принцесса Изабелла / © Getty Images