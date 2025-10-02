ТСН в социальных сетях

Общество
302
1 мин

В блузке и кожаной юбке с разрезом: эффектная королева Летиция появилась на церемонии

Королева Летиция присутствовала на церемонии вручения наград ЮНИСЕФ в Мадриде.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Супруга короля Испании Филиппа VI председательствовала на церемонии вручения наград, которые в этом году присуждаются Фонду Газоля в категории «Трансформация».

Королева Летиция приехала в Национальный исследовательский совет Испании, где провела церемонию вручения премий ЮНИСЕФ, на которой отмечали приверженность и усилия, направленные на изменение жизни наиболее уязвимых детей.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция воссоздала образ, который мы уже видели на церемонии вручения Национальной спортивной премии 2023 года. Она надела шелковую блузку с оборкой на рукавах розового оттенка и стильную кожаную юбку с разрезом от Hugo Boss. А завершила лук нюдовыми слингбэками на невысоких каблуках, золотыми серьгами-клипсами и макияжем в розовых оттенках, а ее блестящие волосы были распущены.

Это уже второй выход королевы на этой неделе. Ранее Летиция посетила церемонию вручения премии Retina ECO Awards 2025, где появилась в безупречном белом костюме-двойке от Mango.

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

302
