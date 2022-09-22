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В блузке и плиссированной юбке: королева Летиция выступила на мероприятии в Нью-Йорке

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В блузке и плиссированной юбке: королева Летиция выступила на мероприятии в Нью-Йорке

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция посетила первое мероприятие после похорон королевы Елизаветы II, на которых присутствовала в понедельник вместе с мужем, королем Филиппом VI.

Вместе с первой леди США Джилл Байден Летиция посетила новый Медицинский центр Ирвинга Колумбийского университета, где ​​выступили перед аудиторией в преддверии Всемирного дня исследования рака. Подробнее о мероприятии и образе Джилл мы уже рассказывали.

Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press
Королева Летиция и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Мировые лидеры и их жены на этой неделе встретились в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Организации Объединенных Наций.

На мероприятии в Нью-Йорке королева Летиция появилась в ансамбле от Ralph Lauren, который состоял из плиссированной юбки миди и воздушной блузки кремового цвета.

Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press
Королева Летиция и Джилл Байден / Фото: Associated Press
Королева Летиция / © Associated Press
Королева Летиция / Фото: Associated Press

Королева подобрала к наряду туфли-лодочки коричневого цвета от Magritt. А образ завершила, сделав макияж, укладку и надев золотые серьги.

Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press
Королева Летиция и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Королева Летиция является почетным президентом Испанской ассоциации по борьбе с раком. На мероприятии она выступила перед аудиторией, чтобы обсудить борьбу с раком в преддверии Всемирного дня исследования рака, который выпадает на эту субботу, 24 сентября.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее 20 сентября Летиция выступила на саммите ЮНИСЕФ по вопросам образования, посвященному психическому благополучию в школах. За трибуной она появилась в ярком платье без рукавов, продемонстрировав свои красивые руки.

Королева Летиция / © Associated Press
Королева Летиция / Фото: Associated Press
Королева Летиция / © Associated Press
Королева Летиция / Фото: Associated Press

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