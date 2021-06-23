В блузке и с меховой сумкой: королева Максима приехала в больницу

Королева Нидерландов совершила очередной рабочий визит, приехав в этот раз в город Утрехт.

Королева-консорт Максима посетила больницу UMC, где во время встречи ей рассказывали о лечении, которое было отложено, чтобы обеспечить приоритетность госпитализации пациентов с COVID-19.

Ее Королевское Величество приехала на встречу в белой блузке, которую сочетала с кофейной юбкой длины до колен и рыжими туфлями-лодочками из замши. В руках Максима несла интересного цвета меховую сумку на ремешке-цепочке.

Королева Максима / Getty Images

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Свой образ королева дополнила несколькими золотыми браслетами, в том числе и своим любимым браслетом с камнями, который часто надевает, и часами на кожаном черном ремешке. Также у Максимы в ушах были очень эффектные золотые серьги. Белокурые волосы королева распустила и просто зачесала назад, и надела светло-бежевую маску, которую потом в госпитале сняла.

Королева Максима / Getty Images

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