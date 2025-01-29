В блузке и сером пальто: королева Максима посетила урок приготовления барбекю

Королева Нидерландов вернулась к работе после возвращения из Польши.

Королева Нидерландов Максима уже вернулась из Польши, где вместе с мужем королем Виллемом-Александром они посещали мероприятия в честь 80-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц).

Королева Максима, принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Сегодня королева Максима посетила с визитом профессиональное учебное заведение SVO в Хаутене, побывав на уроке по технике приготовления барбекю.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот день королева облачилась в болотного цвета блузку с бантом на шее, серую юбку и серое пальто в тон набросила на плечи. Максима собрала волосы в высокий пучок, сделала выразительный макияж глаз и надела крупные серьги. Она также дополнила свой образ часами на черном кожаном ремешке и несколькими золотыми браслетами на запястье.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима любит яркие оттенки в образах. В прошлый раз она появилась на мероприятии в морковном брючном костюме и серых лодочках, приехав в центр здоровья.

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