В блузке и синих брюках: кронпринцесса Метте-Марит вернулась к королевским обязанностям

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит вернулась к исполнению своих королевских обязанностей.
Она присоединилась к мужу кронпринцу Хокону во время посещения вечеринки по случаю вручения премии мира организации Save the Children в Нобелевском центре мира в Осло.
По этому случаю Метте-Марит надела пеструю блузку в принт и синие брюки, у нее был легкий макияж на лице и распущены белокурые волосы. Кронпринц Хокон был в темно-синем костюме.
Ранее Хокон и его жена присутствовали вместе с королем Харальдом V и королевой Соней на церемонии вручения Нобелевской премии мира 2024 года в мэрии Осло. Там кронпринцесса появилась в красивом молочном пальто с вышивкой и брюках со стрелками в тон, обула нюдовые остроносые туфли на каблуках и в руках держала бордовый клатч из кожи крокодила.
Напомним, в октябре королевский дворец Норвегии сделал заявление сообщив, что кронпринцесса не будет некоторое время исполнять свои рабочие обязанности и назвал причину.
Также в норвежской семье сейчас много проблем из-за арестов старшего сына Метте-Марит – Мариуса Хойби.
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