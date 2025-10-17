В блузке и стильном брючном костюме: княгиня Шарлин на торжественном мероприятии в Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II открыли новую штаб-квартиру компании Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz (SMEG), которая теперь называется «Здание SMEG».

Фотографиями с торжественной церемонии открытия княжеская чета Монако поделилась в своем Instagram.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

«Спустя более 35 лет после первой инаугурации, которую провели князь Ренье III и наследный князь Альберт, это новое событие имеет важное историческое и символическое значение для княжества», — говорится в сообщении в подписи к снимками.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Нам же интересно взглянуть на новый образ княгини Шарлин, тем более, что этой осенью она все чаще стала появляться на публике в брючных костюмах. Этот выход не стал исключением. Шарлин была одета в кашемировый удлиненный блейзер под который надела белую рубашку и широкие брюки от Max Mara, дополнив костюм светлыми туфлями с пряжками от Manolo Blahnik, жемчужными серьгами и своим помолвочным кольцо с бриллиантом. Волосы княгиня собрала в низкий пучок.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

А недавно, напомним, Шарлин и Альбер встретились с герцогом и герцогиней Эдинбургскими. Они посетили дворец в Монако, когда находились с визитом в стране. Тогда Шарлин также выбрала для выхода брючный костюм, но другого фасона.