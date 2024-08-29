В блузке и ярко-желтых брюках: королева Максима сходила на рабочее мероприятие

Королева Нидерландов уже вернулась к работе после летних каникул.
Вчера королева Максима посетила в качестве почетного председателя SchuldenlabNL (лаборатория по долгам) службу поддержки Geldzaken в Гааге, где люди могут получить информацию о своих доходах и расходах, советы по составлению бюджета и экономии денег, подать заявку на пособия и программы, а также решить финансовые проблемы.
Ее Величество выглядела ярко и была одета в молочную блузку с вышивкой Zeus+Dione и желтые брюки-клеш от своего любимого бренда Maison Natan в тон которым подобрала миниатюрный замшевый клатч от этой же марки. Обута Максима была в земшевые горчичные туфли-лодочки Gianvito Rossi. Белокурые волосы королева распустила, сделала насыщенный макияж глаз, губы оставила натурального оттенка. У нее в ушах были серьги-висюльки, бордовый маникюр и перстень с камнем сверкал на пальце.
Ранее, напомним, королева Максима появилась на публике в красивом кружевном наряде и с ожерельем из ракушек на шее.
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