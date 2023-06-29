В блузке и юбке миди: стильная королева Максима посетила мероприятие

Вчера Ее Величество королева посетила инклюзивный жилой район Клоостерфельден в Стеркселе.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима побывала в экспертном центре Stichting Kempenhaeghe в Heeze-Leende для людей со сложной эпилепсией, нарушениями сна и неврологическими нарушениями обучения и развития.

На встречу королева приехала в белой блузке и юбке-миди с высокой талией и поясом от Natan Couture. К образу Ее Величество подобрала белую сумку Marina Raphael и белые кожаные туфли на каблуках от Natan Couture.

Волосы Максима собрала в небрежный пучок, сделала легкий макияж глаз и немного подчеркнула губы. Своих морщин королевская особа не стесняется и делать инъекции ботокса, по всей видимости, тоже не планирует. В ушах у нее сверкали цветочные серьги, а на запястье был драгоценный браслет. Ногти королева также накрасила полупрозрачным лаком.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А недавно королева в платье оливкового оттенка от своего любимого бренда Maison Natan посещала Гаагу. Летние образы Ее Величества не менее яркие, чем те, что она обычно носит в другие сезоны.

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