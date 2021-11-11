В блузке, которой десять лет и брюках: элегантная герцогиня Кембриджская посетила музей

Герцогиня Кембриджская вчера также порадовала публику своим выходом.
Вчера вечером Кэтрин прибыла в Имперский военный музей на официальное открытие двух новых галерей - Второй мировой войны и Холокоста.
Ее Королевское Высочество встретилась с людьми, пережившими Холокост, которые позировали ей для фотопроекта, посвященного историям жизни выживших.
На мероприятие Кейт надела белую блузку от Alexander McQueen, которую впервые надевала в 2011 году, пальто от Catherine Walker, в нем Кэтрин дебютировала в мае этого года на мероприятиях в Вест-Мидлендс, синие прямые брюки со стрелками, черный лаковый пояс на талии и подобрала к ним синие замшевые туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi.
На Кейт были серьги с сапфирами и бриллиантами из ее помолвочного комплекта. Длинные волосы уложены локонами, а на лице легкий макияж с румянами на скулах.
Вчера также на публике вместе появились принц Гарри и Меган Маркл. Герцогиня сопровождала мужа на гала-концерте и церемонии Salute to Freedom в Нью-Йорке.
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