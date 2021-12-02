В блузке Ralph Lauren и снова в маске: герцогиня Кембриджская посетила выставку "Фаберже"

Сегодня, герцогиня Кембриджская посетила выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта.
По словам куратора выставки герцогиня Кембриджская была очень внимательна к деталям выставки. На мероприятие Кэтрин приехала в черных брюках и блузке Ralph Lauren с принтом "пейсли", а также была в черной маске на лице.
На этой неделе британцы снова обязаны носить маски в магазинах, в общественном транспорте и других общественных местах в связи с ужесточением мер в связи с появлением нового штамма COVID-19 Omicron.
Также у Кэтрин был макияж в естественных оттенках, волосы она собрала в хвост и накрутила, а также надела серьги Orelia.
Как сообщает Hello! герцогиня похвалила тех, кто стоял за выставкой, где представлена самая большая коллекция знаменитых императорских пасхальных яиц Фаберже за последнее поколение, некоторые из них демонстрируются в Великобритании впервые.
Выступая после визита куратор выставки Киран Маккарти сказал, что герцогиня Кембриджская была очарована всей этой темой и задавала очень много вопросов. Очевидно, что Кэтрин имела представление, о чем спрашивает и эта тема ее действительно увлекает.
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