В блузке Ralph Lauren и снова в маске: герцогиня Кембриджская посетила выставку "Фаберже"

В блузке Ralph Lauren и снова в маске: герцогиня Кембриджская посетила выставку "Фаберже"

Сегодня, герцогиня Кембриджская посетила выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта.

По словам куратора выставки герцогиня Кембриджская была очень внимательна к деталям выставки. На мероприятие Кэтрин приехала в черных брюках и блузке Ralph Lauren с принтом "пейсли", а также была в черной маске на лице.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

На этой неделе британцы снова обязаны носить маски в магазинах, в общественном транспорте и других общественных местах в связи с ужесточением мер в связи с появлением нового штамма COVID-19 Omicron.

Также у Кэтрин был макияж в естественных оттенках, волосы она собрала в хвост и накрутила, а также надела серьги Orelia.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Как сообщает Hello! герцогиня похвалила тех, кто стоял за выставкой, где представлена ​​самая большая коллекция знаменитых императорских пасхальных яиц Фаберже за последнее поколение, некоторые из них демонстрируются в Великобритании впервые.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Выступая после визита куратор выставки Киран Маккарти сказал, что герцогиня Кембриджская была очарована всей этой темой и задавала очень много вопросов. Очевидно, что Кэтрин имела представление, о чем спрашивает и эта тема ее действительно увлекает.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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