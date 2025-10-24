ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

В блузке с бахромой из камней и черных брюках: королева Летиция блистала на концерте

Королева Летиция вместе с семьей посетила концерт в преддверии церемонии вручения премии «Принцессы Астурийской».

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Их Величества король Филипп VI и королева Летиция в сопровождении принцессы Леонор и инфанты Софии возглавили 33-й концерт Премии принцессы Астурийской в Овьедо.

Это событие семья посещает вместе ежегодно в преддверии самой церемонии вручений премий. Для этого мероприятия королева Летиция выбрала лук, состоящий из синей шелковой блузки с черным воротником и изящной блестящей бахромой из камней на рукавах Carolina Herrera, которая была дополнена черными креповыми брюками прямого кроя с высокой талией Sybilla.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летицияи инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летицияи инфанта София / © Getty Images

Образ дополнили черный клатч и туфли-лодочки в тон и сдержанные бриллиантовые серьги-гвоздики. Королева распустила волосы сделав мягкую укладку и выразительный вечерний макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, в прошлом году королева Летиция блистала на концерте в преддверии церемонии в синем платье Roland Mouret длины миди со сборками на одной стороне и драпировкой. Наряд Летиция дополнила золотистым клатчем и туфлями Magrit на низком каблуке.

Королева Летиция на концерте в 2024 году / © Getty Images

Королева Летиция на концерте в 2024 году / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie