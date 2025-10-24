- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
В блузке с бахромой из камней и черных брюках: королева Летиция блистала на концерте
Королева Летиция вместе с семьей посетила концерт в преддверии церемонии вручения премии «Принцессы Астурийской».
Их Величества король Филипп VI и королева Летиция в сопровождении принцессы Леонор и инфанты Софии возглавили 33-й концерт Премии принцессы Астурийской в Овьедо.
Это событие семья посещает вместе ежегодно в преддверии самой церемонии вручений премий. Для этого мероприятия королева Летиция выбрала лук, состоящий из синей шелковой блузки с черным воротником и изящной блестящей бахромой из камней на рукавах Carolina Herrera, которая была дополнена черными креповыми брюками прямого кроя с высокой талией Sybilla.
Образ дополнили черный клатч и туфли-лодочки в тон и сдержанные бриллиантовые серьги-гвоздики. Королева распустила волосы сделав мягкую укладку и выразительный вечерний макияж.
Напомним, в прошлом году королева Летиция блистала на концерте в преддверии церемонии в синем платье Roland Mouret длины миди со сборками на одной стороне и драпировкой. Наряд Летиция дополнила золотистым клатчем и туфлями Magrit на низком каблуке.