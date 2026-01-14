ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

В блузке с бантом и брюках-клеш: королева Летиция посетила церемонию

Королева Летиция присутствовала на церемонии вручения премии Zenda Awards 2024-2025 в Королевской фабрике гобеленов в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Королева председательствовала на этом важном мероприятии и вручила почетную премию. Для этого мероприятия Летиция выбрала серую блузку от Hugo Boss с бантом и объемными рукавами, сочетала их с высокими черными брюками-клеш с высокой талией. Обула королева черные туфли-лодочки на каблуках. Образ Ее Величества дополняли серьги-сосульки от Pertegaz модель Candy за 35 евро и кольцо Coreterno. Волосы она распустила и сделала лаконичный макияж в нежно-розовых оттенках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, в прошлый четверг королева Летиция присутствовала в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо на 23-й церемонии вручения Международной премии в области журналистики El Mundo. Тогда для выхода Ее Величество выбрала костюм в тонкую полоску от Sandro Paris классического кроя.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie