Общество
128
1 мин

В блузке с бантом и костюме в полоску: стильная королева Летиция появилась на встрече

Королева Летиция снова появилась на публике в брючном костюме.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество председательствовала на заседании Попечительского совета «Фонда FAD Juventud» в Мадриде. На встрече обсуждался вопрос цифровой безопасности молодежи.

Для выхода королевы выбрала черный брючный костюм в тонкую полоску, надев под жакет фиолетовую блузку с бантом, которая стала настоящим трендовым элементом образа. Обула Летиция кожаные туфли на устойчивом каблуке, а образ завершила серьгами Sugar от PDPAOLA за 75 евро и кольцом на пальце Coreterno. Волосы Ее Величества были распущены и уложены в гладкую прическу, а макияж на лице она сделала в натуральных оттенках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева демонстрирует, что банты в ее образах все таки же актуальны, как и в образах многих других королевских особ.

128
