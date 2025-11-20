ТСН в социальных сетях

В блузке с бантом и кожаной юбке: королева Летиция появилась на мероприятии в Королевском театре

Королева Летиция сегодня появилась на мероприятии, посвященном 40-летию фонда CEOE в Королевском театре в Мадриде.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Это королевское обязательство отражает ее неизменную поддержку инициатив, укрепляющих испанский бизнес. Присутствие Летиции на мероприятии такого масштаба подчеркивает институциональную ценность, которую Корона придает социальной роли бизнеса, особенно в период экономических и социальных преобразований.

В честь этого события, несмотря на зимнюю прохладу в Мадриде, Летиция приехала на мероприятие в элегантной блузке Hugo Boss с бантом и кожаной юбке миди с разрезом и широким поясом на талии и обула туфли Tod’s на широком каблуке. Поверх наряда Летиция набросила черное пальто и дополнила образ золотыми серьгами-каплями. Волосы Ее Величество распустила и сделала легкий дневной макияж в теплых оттенках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Днем ранее, напомним, Летиция в стильном брючном костюме серого цвета приезжала на мероприятии Фонда микрофинансирования BBVA.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

