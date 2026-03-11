- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
В блузке с бантом и широких брюках: королева Летиция провела аудиенцию во дворце
Королева Летиция провела аудиенцию с представителем Европейской ассоциации по борьбе с лейкодистрофиями в Испании, во дворце Сарсуэла в Мадриде.
Европейская ассоциация по борьбе с лейкодистрофиями работает над улучшением качества жизни людей, страдающих лейкодистрофиями, и их семей. Эти патологии являются редкими заболеваниями генетического происхождения, которые прогрессируют, повреждая белое вещество головного мозга и центральную нервную систему.
Для этой встречи королева выбрала деловой, но комфортный образ. Она надела свободную блузку с бантом-галстуком от Carolina Herrera и широкие брюки в клетку от итальянского бренда Pomendère, изготовленными из шерсти и вискозы. Образ Летиция дополнила удобными туфлями, золотыми серьгами-кольцами и своим любимым кольцом бренда Coreterno. Волосы она распустила и сделала фирменный дневной макияж.
Напомним, вчера королева посещала теплицы по случаю 50-летия экспериментальной станции Кахамар Лас Пальмерильяс, где появилась в красном брючном костюме от Boss.