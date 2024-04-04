В блузке с бантом и в кожаных брюках: королева Летиция с мужем-королем на церемонии во дворце

Король Филипп VI и королева Летиция сегодня снова главенствовали на торжественной премии.

Королевская чета посетила Национальную спортивную премию во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Король и королева вручили Национальные спортивные награды 2022 года, чтобы выразить признание людей и организаций, которые либо посредством своей непосредственной деятельности или личной инициативы, либо в качестве участников в развитии спортивной политики, внесли значительный вклад в популяризацию и распространение физкультурно-спортивной деятельности.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция появилась в этот день в кожаных штанах с завышенной талией от Hugo Boss, в которых дебютировала на мероприятии по психическому здоровью в Барселоне в конце 2022 года. Образ дополнила молочно-белой блузкой с бантом на шее от Carolina Herrera и тонким белым поясом на штанах, а обула туфли-лодочки из кожи от Magrit.

Ее Величество распустила волосы, сделала, как всегда, насыщенный макияж и блеском подчеркнула губы, надела золотые серьги каплевидной формы от PdPaola, а на пальце у нее сверкало золотое кольцо Coreterno.

Король Филипп VI в этот день был в темно-синем костюме, белой рубашке в тонкую полоску, в красном галстуке в принт и в черных туфлях.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, буквально днем ранее король и королева присутствовали на церемонии вручения Золотой медали за заслуги в области изобразительного искусства во Дворце конгрессов в Кадисе. Там Летиция появилась в розовом платье и слингбэках в тон.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

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