В блузке с галстуком-бантом и юбке: Елена Зеленская в образе total black появилась на встрече

Елена Зеленская встретилась с вице-президентом Еврокомиссии по популяризации европейского образа жизни Маргаритисом Схинасом. Они обсудили ключевые направления работы в образовании, медицине и культурном пространстве.

Елена Зеленская и Маргаритис Схинас / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена поблагодарила Схинаса за поддержку Украины и визит в Киев (кстати, он посещает нашу страну уже в третий раз с начала полномасштабного российского вторжения).

"Ваши визиты свидетельствуют о приверженности неотложному приоритету – защитить европейский образ жизни не только внутри ЕС, но и в Украине, где люди за выбор европейских ценностей вынуждены ежедневно платить жизнями", – отметила Зеленская.

Первая леди рассказала также о направлениях деятельности своего фонда – Olena Zelenska Foundation. Это, в частности, строительство укрытий для украинских школ и предоставление ноутбуков учащимся и учителям для дистанционного обучения.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Из-за постоянных обстрелов 2,7 миллиона школьников в 2023 году не могли все время учиться очно, а дистанционное образование стало для многих семей и учителей вызовом. Но образование в Украине должно быть доступным для всех. Поэтому мой фонд стремится обеспечить украинских школьников и педагогов всем необходимым для безопасной и комфортной учебы. Дети всегда были и будут приоритетом для фонда", – рассказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская появилась в деловом образе total black. На первой леди была блузка с округлым воротником и галстуком-бантом, который она скомбинировала с юбкой миди и черными туфлями на шпильках. Жена президента выглядела красивой и стройной.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала идеально ровную укладку, макияж в нежных оттенках и украсила уши экстравагантными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в наряде с V-образным вырезом и с кручеными серьгами встретилась с украинскими детьми, проявившими личный героизм во время полномасштабной российской войны.

Читайте также: