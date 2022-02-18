В блузке с молнией и серой юбке-карандаше: Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу "Право на владу"

Лидер партии "Батькивщина" в деловом образе выступила в ток-шоу.

Вчера, 17 февраля, Юлия Тимошенко приняла участие в общественно-политическом ток-шоу "Право на владо" на канале "1+1".

Там нардеп появилась в деловом аутфите. На ней была белая рубашка с молнией и серая юбка-карандаш. Наряд она дополнила сапогами на высокой платформе и каблуке.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Свой образ Юлия Владимировна дополнила нежным макияжем и любимой прической – низким хвостом с начесом, который она уложила на одну сторону. А на лице у нее были оптические очки в золотистой оправе.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, в этот же день в стенах парламента госпожа Тимошенко дополнила лук серым жакетом интересного кроя с черными декоративными пуговицами.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко / УНИАН

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